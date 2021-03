Le shampoing solide : tout ce que vous devez savoir

Le shampoing solide est véritable succès. Leader des produits de beauté solide pour la révolution slow-cosmétique et zéro déchet, ce galet passe partout est avant tout efficace et économique. Nous sommes exigeants des produits que nous utilisons pour prendre soin de nous. Économique, écologique et efficace, ce sans faute du shampooing solide illustre son succès. Les questions autour de ce soin pour cheveux sont croissantes et récurrentes. Pour vous éclairer, nous avons pris le soin de recenser les questions les plus posées autour des shampooings solides, pour vous apporter des réponses concrètes :

Le shampoing solide, qu'est-ce que c'est ?

Un shampoing solide est avant tout un shampooing, il va vous permettre de vous laver les cheveux et d’en prendre soin. Il sera sous forme de galet, souvent ovale ou bien cannelée . Sa particularité est d’être dépourvu d’eau et de ne concentrer que les agents actifs lavant pour nettoyer votre cuir chevelu. Il existe de nombreuses formules de shampoing solide. En fonction de votre type de cheveux, il vous suffira de choisir celui qui comporte les ingrédients adaptés.

Comment utiliser un shampoing solide ?

Il y a deux techniques répandues pour se laver correctement le haut de la tête avec votre pain de shampoing :

Mouillez votre tignasse, puis frottez le galet sur votre cuir chevelu. L’émulsion générera une mousse avec laquelle vous allez pouvoir effectuer votre routine capillaire. Lavez vos cheveux mouillés, prenez bien le temps de masser votre cuir chevelu, il ne vous reste plus qu’à rincer.

Prenez le shampooing solide entre vos mains, puis frottez le comme pour vous laver les mains. La mousse générée permettra de réaliser un soin lavant. Appliquez-là directement sur votre chevelure et prenez le temps de bien frotter.

Les éléments extérieurs comme, le vent, la lumière, la pluie, agresse notre cuir chevelu, notre peau et notre santé au global. Il est donc important de bien prendre le temps d’effectuer les soins nécessaires. Entre fibres capillaires à nourrir, renforcement des pointes à réaliser et le lissage des écailles à obtenir avec votre shampoing solide, vous devez prendre le temps de bien les laver. Nous vous conseillons de bien masser votre cuir pour desquamer le crane d’impuretés et éviter la production excessive de sébum.

Vous souhaitez essayer d'espacer le lavage de votre chevelure ? Si elle est déjà habituée au shampoing solide, il ne sera pas nécessaire d’attendre pour espacer les lavages. Si vous êtes encore adepte du shampoing liquide et un lavage quotidien, laissez le temps à votre chevelure de s’adapter. Espacez les lavages progressivement et vous verrez que deux voire trois lavages par semaine sont largement suffisants.

Afin d’avoir de beaux cheveux lisses, n’hésitez pas à coupler votre shampoing solide à un après-shampoing solide. Il permettra de finir le travail de fortifiant naturel tout en facilitant le coiffage par la suite. Pour obtenir des cheveux brillants, brossez-les à l’aide d’une brosse en bois à poil de sanglier. Pour un effet démêlage optimal, commencer par vous brosser les cheveux avec une brosse à picots aux dents espacés. Vous aurez tout le loisir de profiter de sublimes cheveux doux.

Quel est le meilleur Shampoing solide ?

Il y a de nombreuses marques qui proposent de superbes shampoings solides. Dire qu’il y en a un meilleur parmi tous est assez compliqué, car il dépend premièrement de la nature de vos cheveux. Par ailleurs, l’utilisation que vous en faites (maison ou voyage) aura son rôle à jouer tout comme votre préférence de parfums. Quelques marques se distinguent et son reconnues pour la qualité de leurs soins, parmi elles :

Pachamamai

Bélice

Herbs & Hydro

Leurs shampoings sont majoritairement Bio et Vegans. De plus elles proposent des produits non testés sur les animaux, pour le plus grand bonheur de nos amis les bêtes.

Dans quoi mettre son shampoing solide ?

Le shampoing solide doit sécher à l’air libre. Vous avez donc trois possibilités pour augmenter sa longévité :

Utiliser un porte-savon drainant : En reposant votre shampoing naturel sur son porte savon, l’eau s’écoulera d’elle-même. Votre galet sèchera à l’air libre, sans fondre. Il faut éviter de mettre le soin capillaire à la lumière, cela a tendance à le dégrader plus rapidement.

Utiliser une boite à savon : Votre boite à savon peut servir de porte savon. Vous devez toutefois faire attention à ce qu’aucune eau ne stagne dans la boite. Pour l’éviter, retournez votre boite, puis posez votre shampooing solide dessus. La boite à savon sera le parfait accessoire pour vos voyages dans lequel vous pourrez le transporter sans l’abîmer.

Utiliser un gant de douche ou filet sec : Comme pour un porte savon, laissez votre shampoing solide accroché, cette fois pour qu’il sèche. Disponible directement dans la douche, il sèchera en toute tranquillité.

Il y a une règle à retenir, il faut qu’il sèche !

Quel shampoing solide faut-il en fonction de mes cheveux ?

Il y a de nombreux différents types de chevelure. Bien que la majorité des personnes a un type de cheveux normal, les colorations restent fréquentes et la dégradation du cheveu peut jouer sur le shampoing solide à prendre. Si vous avez un doute quant au shampoing à prendre voici quelques indications :

Le type de shampoing solide requis pour cheveux normaux

Un shampoing solide pour cheveux normaux doit chercher à sublimer la chevelure sans la stresser. Cela passera par de l’argile verte et du vinaigre de cidre pour les rendre brillants. En frottant le galet sur votre cuir chevelu, vous stimulerez la micro circulation et permettrez une meilleure pousse de votre chevelure. Votre cheveu sera plus fort et permettra de réussir de magnifiques coiffures facilement.

Le type de shampoing solide requis pour cheveux secs

Un shampoing solide pour cheveux secs cherchera surtout à nourrir la kératine. Il contiendra une huile végétale ou un beurre végétal (ex. beurre de karité ou huile de baobab) et de l’argile verte pour apporter les vitamines nécessaires. Un cheveu sec est privé de ces nutriments nécessaires et doit être enrichi pour retrouver toute sa brillance. Votre chevelure retrouvera toute sa splendeur rapidement et votre fibre capillaire sera renforcée et plus solide qu’avant.

Le type de shampoing solide pour cheveux gras

Un shampoing solide pour cheveux gras aura le même objectif que pour un shampoing antipelliculaire, à ceci près qu’il doit calmer le cuir chevelu sensible plus fortement. On retrouvera ainsi souvent de la poudre de Tulsi ou bien du Rhassoul. Les chevelures grasses ont un excès de sébum. Ils n’étaient pas assez nourris ce qui cause les glandes sébacées de tourner en surrégime. Pour éviter cette surproduction de sébum il faut hydrater au maximum le cuir chevelu. Afin d’éviter un effet gras , vous pouvez coupler votre soin solide avec un brossage à l'aide d'une brosse en bois à poils de sanglier. Il permettra de lisser le sébum du haut du crane aux pointes et nourrir toute votre fibre capillaire.

Le type de shampoing solide pour cheveux abîmés ou cheveux ternes

Un shampoing solide pour cheveux colorés, déshydratés, ou abîmés, doit les nourrir et les réparer. Il peut contenir de la farine de riz ou encore de l’huile essentielle de petit grain bigaradier pour resserrer les écailles, surtout après une coloration. La farine de riz permettra de lisser les écailles et éviter les pointes fourchues. L’hydratation ample réalisée par le shampooing solide, redonnera de la solidité et évitera qu’ils se cassent quand vous les coifferez.

Le type de shampoing solide pour un enfant

Un shampoing solide pour enfant doit avant tout être dépourvu d’huile essentielle ou en compter très peu. Il contiendra surtout des huiles végétales, comme l’huile de Margousier (huile de Neem) ou une autre huile pour nourrir intensément les cheveux. Bien que chaque fibre capillaire d’enfant diffère, elle pousse néanmoins vite et nécessite d’être hydratée et renforcée. Même si les enfants transpirent beaucoup, un lavage et rinçage par semaine est suffisant.

Le type de shampoing solide pour des cheveux

Le shampoing pour cheveux mature doit être extra-doux. Les cheveux-blancs sont souvent plus secs et ont besoin de vitalité pour briller à nouveau. Le mieux est d’opter pour un shampooing doux à base d’argile verte et d’argile blanche. Une ou plusieurs huiles végétales, comme celle de la noix de coco ou de kokum, doivent être dans la formule pour obtenir un soin apaisant, hydratant et nutritif. Pour prévenir la chute de cheveux et obtenir une chevelure plus dense et soyeuse, essayez donc shampooing doux dont chaque élément est d’origine végétale !

Le type de shampoing solide pour des cheveux bouclés et cheveux frisés

Les produits capillaires solides pour des coiffures avec du caractère doivent permettre de les laver tout en leur donnant une sublime vitalité. Le shampoing solide doit nourrir intensément les boucles pour les garder frissonnantes et naturelles. Ainsi, optez pour un shampoing solide avec une huile végétale nourrissante (coco, kokum ou encore cacao) et de la protéine de riz pour solidifier la boucle. Une bonne huile essentielle pour faire briller votre coiffure et en resserrer les écailles (Ylang-Ylang, Lemongrass, Romarin ou Camomille Romaine). Pour finir essayez de trouver le graal, avec une huile végétale supplémentaire pour bien dessiner les boucles (Piqui, Kukui et Sapote). L’ensemble rendra votre coiffure forte, sublime, rebondissante et lumineuse. Pensez à prendre une brosse à picots en bois aux dents espacées pour ne pas casser leurs formes.

Un shampoing solide pour chaque chevelure

Que vous ayez les cheveux gras, mixte, fatigués ou irrités il y aura un soin capillaire à travers le bon shampooing solide pour en prendre soin. De même, si vous recherchez à apporter de la brillance à vos cheveux secs, fragiles ou cassés. Un shampooing solide pourra nourrir la kératine de votre chevelure jusqu'aux pointes et éviter des pointes mortes ou fourchues. Concernant le cheveux récalcitrants, crépus, bouclés ou long, vous pouvez optez pour un shampooing solide pour cheveux normaux et utiliser une brosse à grandes dents espacées pour finir le soin nécessaire.

Les shampoings solides sont souvent (comme c’est le cas sur Takaterra.com) à base d’ingrédients 100% naturels, Vegan, Cruelty Free (non testés sur les animaux) et Bio. Ils n’ont pas recours à des produits issus de la pétrochimie et ne sont pas emballés dans un flacon en plastique. Ils s’inscrivent dans une démarche zéro déchet, de bien-être et surtout de non pollution de la planète.

Les retours négatifs du shampoing solide et comment les résoudre

L’utilisation du shampoing solide ne donne pas toujours satisfaction du premier coup. La belle chevelure soyeuse du jour au lendemain et la coiffure parfaite dès le premier brushing n’est pas l’histoire de toutes. Il arrive qu’il faille essayer plusieurs shampoings solides qui vous convienne.

Comment éviter le cuir chevelu qui gratte ?

Il arrive parfois, que quand on se lave les cheveux au shampoing solide, celui-là ne desquame pas correctement le haut du crâne. Bien qu’il puisse laisser une irritation, ce qui est rare, c’est avant tout lié au nettoyage du cuir chevelu et surtout la fréquence. Pour éviter que le cuir chevelu ne gêne, vous devriez essayer de gratter plus énergiquement votre haut du crâne. Cela permettra de mieux retirer les impuretés et vous éviter de devoir vous gratter.

Mon shampoing solide ne mousse pas

C’est tout à fait normal. La mousse à laquelle nous sommes habitués est réalisée à partir de tensioactif de synthèse, les fameux phtalates. Soupçonnés d’être cancérigène, il est préférable de les éviter. Les shampoings solides utilisent des agents moussants naturels, mais bien qu’inoffensif pour la santé, mousseront un peu moins. Toutefois, moins mousser, ne veut pas dire, qui lave moins bien. Vous pouvez utiliser une éponge naturelle pour obtenir une mousse onctueuse, naturellement lavante.

Il laisse les cheveux poisseux

La tignasse est parfois rebelle. Le manque de produits lissants peut donner cet effet poisseux. Pour y remédier, vous pouvez opter pour un après-shampoing solide qui démêlera parfaitement votre chevelure. L’autre option consiste à faire un simple rinçage au vinaigre blanc. Il servira comme démêlant efficace et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu’à les coiffer.

Pourquoi choisir un shampoing solide ?

Petits et parfaits pour voyager, ces galéniques légers et écoresponsables sont un concentré d’agents actifs naturels pour vos cheveux. Leurs formules, à base d’ingrédients naturels, soigneront votre fibre capillaire tout en les protégeant. Moussant, un galet participe à améliorer la circulation sanguine crânienne lorsque vous le frottez sur votre cuir chevelu. Entièrement naturel, emballé dans un carton ou boite en métal biodégradable et réutilisable, il n’impact pas l’environnement. Peu encombrant, économique, écologique, efficace et ludique, il est le parfait substitut au shampoing liquide à la maison et en voyage.

Ils ne contiennent pas de produits chimiques. Fini les sulfates, phtalates, SLS, CLS, conservateurs, tensioactifs de synthèse et toute la liste qui convient. Vous n’aurez pas de produits nocifs qui agresseront votre corps.

Le shampooing solide présente également l'avantage de réguler la production de sébum. L'argile aide à renforcer le poil de votre coiffure et permet d’espacer les shampoings. Vous pourrez ainsi passer à deux lavages et rinçages par semaine. Une approche qui potentiellement vous emmènera au no-poo.